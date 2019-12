Scherzo Pierluigi Gollini, il portiere della nazionale derubato a Le Iene | Video Mediaset

Scherzo Pierluigi Gollini a Le Iene: il portiere dell’Atalanta perde le staffe pensndo di essere stato derubato da un curioso stylist.

Questa settimana vittima delle Iene Corti e Onnis è Pierluigi Gollini, il fidanzato di Giulia Provvedi. Il portiere dell’Atalanta fa entrare in casa uno stylist per una possibile collaborazione per un nuovo brand di moda. Lo stylist in realtà si rivelerà un ladro pronto a svaligiare tutto il suo guardaroba milionario. Il portiere perde le staffe al punto da minacciare il rapinatore con una mazza da baseball!

Ecco il video Mediaset dello scherzo a Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta.

