Scherzo Riccardo Ferri a Le Iene: il figlio Marco produttore di film porno, ma… | Video Mediaset

Riccardo Ferri vittima dello scherzo de Le Iene: il figlio Marco si lancia nell’industria dei film porno, ma in realtà….

Marco Ferri, ex naufrago de L’Isola dei Famosi, invita il padre a cena per festeggiare una nuova avventura lavorativa. Il modello non precisa di cosa si tratta, ma chiede al padre solo un piccolo aiuto economico per lanciare questa iniziativa. Pochi giorni dopo, l’ex difensore dell’Inter, oggi opinionista e dirigente sportivo, comincia a notare dei particolari alquanto strani. Con la complicità della compagna e del figlio, Riccardo scopre che la sua abitazione si è improvvisante trasformata in un set per la ripresa di film porno con la partecipazione della pornostar Max Felicitas. L’allenatore di calcio è sconvolto, ma sul finale scopre che non è altro che uno scherzo delle Iene!

Ecco il video Mediaset con lo scherzo a Riccardo Ferri a Le Iene Show.

