Scherzo Vincenzo Nibali a Le Iene: la moglie investe due milioni di euro in Romania | Video Mediaset

Vincenzo Nibali cade nella trappola de Le Iene: il campione di ciclismo è conosciuto anche per il suo braccino corto. Le Iene Corti e Onnis hanno organizzato un terribile scherzo ai danni del campione di ciclismo italiano che viene raggirato.

Proprio così: Nibali è conosciuto non solo per i suoi grandissimi premi e trionfi, ma anche per avere il braccino corto. Per questo motivo le Iene gli hanno fatto creder che la moglie, complice dello scherzo, ha deciso di lanciarsi in un investimento del valore di ben due milioni di euro in Romania. La reazione è davvero tutta da ridere!

Ecco il video Mediaset con lo scherzo delle Iene a Nibali!

continua a leggere sul sito di riferimento