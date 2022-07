Schiano di Visconti (FdI): “Protesta tassisti, urge trovare una soluzione”

“Si deve trovare al più presto una soluzione trasparente e definitiva per i tassisti che da tempo stanno manifestando contro il Governo Draghi.

Dopo la protesta davanti a Palazzo Chigi a Roma la scorsa settimana, anche oggi in 500 sono scesi, con le loro auto, in piazza del Plebiscito a Napoli per rivendicare i propri diritti.

Come ha già detto il nostro presidente Giorgia Meloni non è possibile che il ddl concorrenza consegni il servizio pubblico alle multinazionali.

Questo è l’ennesimo attacco di un esecutivo che strizza l’occhio alle grandi concentrazioni economiche e va contro le piccole imprese e i lavoratori autonomi che fanno tanti sacrifici”.

Lo dichiara Michele Schiano di Visconti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale della Campania.

