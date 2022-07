Schiano di Visconti (FdI): “Ritardi, attese e conflitti, Eav al capolinea”

“Corse soppresse, treni in ritardo, utenti in attesa al sole, dipendenti scontenti. Quello che sta succedendo in questi giorni all’Eav è terrificante.

Un servizio sempre più scadente e una gestione sempre più in difficoltà. Alla prova dei fatti le tante parole e i proclami della dirigenza sono svanite come i tanti treni in difficoltà ogni giorno e i conflitti tra i vertici aziendali e sindacati sono la prova provata che siamo oltre ogni ragionevole e comprensibile misura.

E’ arrivata l’ora di mettere un punto a una situazione che danneggia l’immagine della Regione Campania con l’utenza che paga quotidianamente sulla propria pelle la mancanza di organizzazione dell’azienda”.

Lo dichiara Michele Schiano di Visconti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia.

