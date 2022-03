Parla il coordinatore dell’Area Metropolitana di Napoli di Fratelli d’Italia

“Sono soddisfatto per il risultato conseguito da Fratelli d’Italia che, in un contesto dominato dalle sinistre, ha eletto un consigliere, Giuseppe Nocerino, alle elezioni del Consiglio Metropolitano e ha messo in campo un progetto politico di qualità, fondato su vivibilità, lavoro e legalità, per dare una svolta alla Città Metropolitana di Napoli che, fino ad oggi, è stata totalmente fallimentare”.

E’ quanto afferma Michele Schiano di Visconti, coordinatore dell’Area Metropolitana di Napoli di FdI, che aggiunge: “Adesso che è nel pieno dei suoi organi, la Città Metropolitana deve essere un’opportunità in termini di vivibilità, servizi, sviluppo e occupazione per l’area metropolitana di Napoli e, per questo, al Consiglio Metropolitano daremo vita ad un lavoro di qualità per lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

L’articolo Schiano di Visconti (FdI): “Soddisfatto per il risultato, ora dare svolta alla Città Metropolitana” proviene da Notiziedi.

