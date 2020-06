Schiarita sugli Stati generali dell’economia. Si va verso il via ai lavori 

AGI – È terminato il vertice tra il premier Conte, i capi delegazione della maggioranza e i ministri Patuanelli e Gualtieri per definire l’iter degli Stati generali e l’avvio del percorso per arrivare al ‘Recovery plan’. Il premier Giuseppe Conte, aprendo la riunione, ha proposto di far cominciare gli Stati generali venerdì pomeriggio ma già da domani il presidente del Consiglio preparerà l’appuntamento che si terra’ a villa Pamphili.

Il programma non è ancora definito ma Conte dovrebbe incontrare prima i ministri e i rappresentanti della maggioranza, poi venerdi’ l’opposizione per una tre giorni che si concluderà lunedi’

