Schillaci: il vino è anche associato a benefici per la salute

“Ha polifenoli e antiossidanti. Promuovere consumo moderato e consapevole”

Milano, 13 gen. (askanews) – “Il vino, per la sua composizione ricca e originale in termini di polifenoli e antiossidanti, è anche associato a benefici per la salute, in particolare se il consumo è integrato in un modello di dieta mediterranea italiana”. Lo ha detto il ministro della salute, Orazio Schillaci, nel corso di un videomessaggio inviato al simposio di Assoenologi a Napoli che ha per tema “vino e salute”.

“Il ministero della salute è impegnato con decisione nella promozione di abitudini corrette e ispirato al principio condiviso del ‘less is better’, suggerito con chiarezza anche dalle linee guida per una sana alimentazione che indicano i parametri generali per un consumo di alcol a basso rischio” ha precisato poi il ministro, spiegando che “promuovere l’informazione e la conoscenza per sostenere la diffusione di stili di vita e di consumo sani e responsabili è il primo passo per la tutela e la prevenzione dei cittadini ed è importante farlo attraverso voci serie e autorevoli, soprattutto in un tempo così esposto alla diffusione di fake news e facili semplificazioni”.

“Aumentare l’alfabetizzazione sanitaria attraverso programmi e azioni volte al cittadino – ha concluso Schillaci – offre un’opportunità per rafforzare le attività di prevenzione e rende il consumatore un alleato per la sua salute, con una crescente consapevolezza sul consumo di alcol, sul modo di degustare e non semplicemente bere”.

continua a leggere sul sito di riferimento