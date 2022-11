Schillaci: “Le mascherine in ospedale restano, mai pensato di toglierle”

ROMA – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato l’ordinanza che proroga fino al 31 dicembre 2022 l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali. “Ho firmato un’ordinanza che proroga l’obbligo dell’uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, in relazione non solo al covid ma anche perché ci stiamo avvicinando alla stagione influenzale”, ha detto ieri dopo il Cdm il ministro. “Non abbiamo mai pensato di non andare in questa direzione, non c’è alcun ripensamento e non ho mai dichiarato che non sarei andato in questa direzione”.

Schillaci ha inoltre spiegato che “se arriveranno nuove varianti saremo pronti a intervenire. Laddove ci fossero variazioni importanti saremo i primi a comunicarlo”.

MINISTRO SCHILLACI: GRAZIE A MEDICI E INFERMIERI PER IMPEGNO IN PANDEMIA

Il Ministro della Salute ha ribadito l’importanza della campagna vaccinale nel contrasto alla pandemia sottolineando l’impegno e la dedizione nella lotta al Covid19 dei medici e degli operatori sanitari pagando un tributo pesante anche in termini di vittime. Schillaci ha, poi, ringraziato gli ordini dei medici e degli infermieri sempre in prima linea in questi anni difficili nella gestione dell’emergenza e con i quali deve proseguire un proficuo rapporto di collaborazione per un servizio sanitario nazionale sempre più efficiente nell’interesse esclusivo dei pazienti.

