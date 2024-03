Schillaci: l’Italia non aderirà al green pass globale

“Non ci sarà alcuna cessione di sovranità all’Oms”

Roma, 20 mar. (askanews) – “L’Italia non aderirà al green pass globale: il governo salvaguarderà i dati dei cittadini e gli interessi nazionali, non ci sarà alcuna cessione di sovranità all’Oms”. Lo dice il ministro della Salute Orazio Schillaci in una intervista a La Verità.

Sulla prevenzione il ministro chiarisce: “Non sarà mai criterio di discriminazione all’accesso alle cure, che resta diritto di tutti. Vaccini e prevenzione non sono condizione per l’accesso alle cure, alle quali tutti hanno comunque diritto”.

“Ho trovato una sanità pubblica ingolfata da anni di scarsa attenzione e poche risorse. Abbiamo aumentato le risorse del fondo sanitario: sul triennio 2024-2026 sono 11,2 miliardi in più. Tre miliardi alla sanità nel 2024 non sono pochi. Dal 2014 al 2019 il finanziamento del Fondo si è progressivamente ridotto. Si può fare di più? Certo. Abbiamo fatto poco? Non direi. La verità è che la salute aveva perso centralità nell’agenda di governo, ora è tornata protagonista”, conclude Schillaci.