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Schillaci: “Menopausa è tema di salute pubblica, non solo femminile”
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Schillaci: “Menopausa è tema di salute pubblica, non solo femminile”

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(Adnkronos) – La menopausa “è una fase naturale della vita che riguarda milioni di donne e che merita di essere affrontata senza pregiudizi, con un approccio fondato sulle evidenze scientifiche, sull’informazione e sulla prevenzione. Quando parliamo di menopausa non affrontiamo una questione che riguarda soltanto la salute femminile. Parliamo di salute pubblica, di prevenzione, di longevità, di equità nell’accesso ai servizi e della capacità del nostro Servizio sanitario nazionale di accompagnare ogni donna nelle diverse fasi della vita”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci in un messaggio inviato ai promotori del progetto ‘Menopausa. Riscriviamo le regole’, che prevede un convegno nazionale, la nascita di un portale e la pubblicazione di un libro (‘M come menopausa’, di Annamaria Colao e Raffaella Cesaroni). L’iniziativa è stata presentata oggi alla Camera dei deputati. 

“L’allungamento dell’aspettativa di vita – spiega Schillaci – rende questo tema ancora più attuale. Per questo il ministero della Salute continua a promuovere politiche orientate alla prevenzione, alla medicina di genere, alla ricerca e alla formazione, nella convinzione che la tutela della salute della donna debba accompagnare tutte le fasi della vita”. “Ringrazio le società scientifiche, i professionisti sanitari e tutti coloro che, con il proprio impegno quotidiano, contribuiscono a diffondere conoscenza, promuovere la salute e migliorare la qualità dell’assistenza” conclude. 

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