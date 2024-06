schlein-a-meloni:-toni-da-guerra-civile?-non-so-a-chi-si-riferisca

“Noi facciamo una battaglia di merito e proponiamo alternative

Roma, 25 giu. (askanews) – “Ditemi se questi non sono toni da guerra civile, non so a chi si riferisca Meloni, noi facciamo una battaglia di merito alle loro riforme, proponiamo una strada alternavita, capisco sia difficile accettare la sconfitta sonora di ieri e il tentativo di far parlare d’altro o di altri, perché non sono questi i nostri toni, non lo sono mai stati”.Così la segretaria del Pd Elly Schlein ha replicato alla premier Giorgia Meloni che ha accusato l’opposizione di usare toni da “guerra civile”.