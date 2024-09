schlein-al-centrosinistra:-subito-congedo-paritario-di-5-mesi

Lo propongo a tutte le altre forze d’opposizione: per battere la destra servono proposte concrete

Pontelagoscuro (FE), 2 set. (askanews) – Per “battere la destra” occorrono “proposte concrete” per le quali “mi rivolgo a tutte le opposizioni”, come “un congedo paritario di cinque mesi per entrambi genitori e non solo per le padri, pagati al 100%”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, durante un comizio alla Festa dell’Unità di Pontelagoscuro nel ferrarese.

“Vogliamo costruire l’alternativa in un dialogo costante con chi come noi pensa che dobbiamo battere e buttare giù il più presto possibile il governo più a destra della storia repubblicana – ha spiegato Schlein -. Lo facciamo a partire da proposte concrete che vorrei portare all’attenzione delle altre forze d’opposizione”.

“Perché – ha chiesto la segretaria del Pd – non approviamo subito un congedo paritario di cinque mesi per entrambi genitori e non solo per le padri, pagati al 100%? Stai a vedere che sono contenti anche i padri di stare più tempo con i propri figli, stai a vedere che riusciamo a redistribuire un po’ quel carico di cura che grava specialmente sulle donne”. Queste sono “proposte concrete su cui noi, passo per passo, pazientemente, costruiremo l’alternativa a questo governo. Con proposte che guardano al futuro ma che sono ben piantate nella nostra storia”.