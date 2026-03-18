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Schlein chiude campagna del Referendum: “Voteremo convintamente no”
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Schlein chiude campagna del Referendum: “Voteremo convintamente no”

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By Redazione-web

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Riforma “indebolisce indipendenza giudici, difendiamo Costituzione”

Roma, 18 mar. (askanews) – “Chiediamo alle persone di votare no ad una riforma che non migliora la giustizia per i cittadini, ma indebolisce l’indipendenza dei giudici. Quindi noi voteremo convintamente no per difendere la nostra Costituzione e l’equilibrio tra i poteri che hanno voluto i nostri costituenti”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della manifestazione per il ‘no’ al Referendum a Piazza del Popolo a Roma. “Se vince il ‘no’ ci evitiamo una riforma pericolosa e sbagliata per i cittadini”, ha aggiunto.

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