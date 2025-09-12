schlein-con-jacinda-ardern-e-kati-piri:-l’italia-riconosca-la-palestina

venerdì, 12 Settembre , 25
Milano, 12 set. (askanews) – Incontro alla festa dell’Unità di Milano per Elly Schlein con l’ex premier neozelandese Jacinta Arden e l’esponente del Partito del Lavoro olandese Kati Piri; per la segretaria del PD l’occasione per ribadire la sua posizione sulla guerra a Gaza dicendosi anche orgogliosa che ci siano membri del Partito Democratico a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.”Anche qui torniamo a insistere sulla necessità di sanzioni per il governo Netanyahu e i suoi ministri che dichiarano apertamente l’obbiettivo di occupare Gaza” ha detto Schlein, “gravissimo anche che Netanyahu abbia detto che non ci sarà mai uno Stato di Palestina. Noi pensiamo invece che lo Stato italiano debba riconoscere uno Stato ai palestinesi che come gli israeliani hanno diritto di vivere in pace e in sicurezza”.

