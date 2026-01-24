Schlein: da Meloni il Nobel a Trump? L’Italia non merita di scivolare così in basso

Roma, 24 gen. (askanews) – “Ieri la premier ha proposto il Nobel per la pace a Trump, l’ha fatto nei giorni in cui il presidente americano ha mandato un’agenzia federale armata nelle strade di Minneapolis dove qualche settimana fa l’abuso della forza da parte dell’Ice ha ucciso una madre di famiglia, una poetessa che non aveva fatto nulla e non era una minaccia, ma in questi giorni la stessa Ice ha arrestato un bambino di 5 anni dopo averlo portato davanti alla porta di casa per usarlo come esca per arrestare anche la madre. E davvero un grande paese come l’Italia deve proporre oggi il Nobel per la pace a un presidente Usa che fa queste cose? Credo che la nostra Italia non meriti di scivolare così in basso”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un’iniziativa per ricordare David Sassoli a Sutri.