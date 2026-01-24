sabato, 24 Gennaio , 26

Trionfo per Beatrice Venezi a Pisa, ‘Carmen’ accolta da 10 minuti di applausi

(Adnkronos) - Applausi prolungati, fiori dal loggione e...

Yoshimoto, l’ultimo Barnes e la Silicon Valley: le novità in libreria

(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in...

Australian Open, Djokovic agli ottavi dopo rischio squalifica: cosa è successo

(Adnkronos) - Novak Djokovic rischia di combinare un...

Torino, tenta di uccidere la madre con la sparachiodi e chiama il 112

(Adnkronos) - Avrebbe usato una sparachiodi per tentare...
schlein:-da-meloni-il-nobel-a-trump?-l’italia-non-merita-di-scivolare-cosi-in-basso
Schlein: da Meloni il Nobel a Trump? L’Italia non merita di scivolare così in basso

Schlein: da Meloni il Nobel a Trump? L’Italia non merita di scivolare così in basso

AttualitàSchlein: da Meloni il Nobel a Trump? L’Italia non merita di scivolare così in basso
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 gen. (askanews) – “Ieri la premier ha proposto il Nobel per la pace a Trump, l’ha fatto nei giorni in cui il presidente americano ha mandato un’agenzia federale armata nelle strade di Minneapolis dove qualche settimana fa l’abuso della forza da parte dell’Ice ha ucciso una madre di famiglia, una poetessa che non aveva fatto nulla e non era una minaccia, ma in questi giorni la stessa Ice ha arrestato un bambino di 5 anni dopo averlo portato davanti alla porta di casa per usarlo come esca per arrestare anche la madre. E davvero un grande paese come l’Italia deve proporre oggi il Nobel per la pace a un presidente Usa che fa queste cose? Credo che la nostra Italia non meriti di scivolare così in basso”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di un’iniziativa per ricordare David Sassoli a Sutri.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.