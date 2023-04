Schlein da Riano contro La Russa: “L’antifascismo è la nostra Costituzione”

ROMA – “Ho sentito le parole di La Russa: ha detto che l’antifascismo non è in costituzione. Noi rispondiamo che l’antifascismo è la nostra costituzione”. Così Elly Schlein a margine della segreteria del Pd. Questa mattina, la segretaria del Pd ha reso omaggio a Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso dai fasciti: ha deposto un mazzo di fiori sulla lapide che lo ricorda a Riano, a nord di Roma, dove nell’agosto del 1944 nella campagna di fianco alla via Flaminia è stato ritrovato il corpo di Matteotti.Schlein, poi, si è spostata in paese, presso il circolo sportivo La Rosta dove ha simbolicamente deciso di riunire la segreteria del Pd.

LEGGI ANCHE: La Russa: “Nella Costituzione non c’è riferimento all’antifascismo”. È di nuovo polemica

“IL PD CONTINUERÀ A ESSERE UN PROBLEMA”

“Continueremo a lavorare per la giustizia sociale e il contrasto alla povertà e su un rapporto diverso con il pianeta. Vogliamo continuare ad essere un problema per chi governa e proporre un’idea diversa di Paese”. Questo è uno dei temi su cui si è espressa la segretaria Pd Elly Schlein a margine della riunione della segreteria in corso a Riano.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento