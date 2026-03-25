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Schlein: disponibile alle primarie se sceglieremo questa modalità
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Schlein: disponibile alle primarie se sceglieremo questa modalità

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“Coinvolgere milioni di persone che hanno difeso Costituzione

Roma, 25 mar. (askanews) – “Sono molto fiduciosa”, “troveremo un accordo su tutto, troveremo un accordo sulle modalità per costruire il programma”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando alla sede della stampa estera a Roma.”C’è ancora del lavoro da fare”, ha aggiunto, “chiederò ai miei colleghi che questo lavoro non lo facciamo da soli, ma proviamo a trovare il modo per coinvolgere anche quei milioni di persone che sono andati a votare per difendere la Costituzione qualche giorno fa”.”Con i colleghi poi sono certa ci metteremo d’accordo anche sulle modalità della scelta della guida. Ho sempre detto che io sarò disponibile a qualunque modalità, comprese le primarie se sceglieremo queste, ma io penso che oggi la priorità nostra debba essere capire come tenere un filo con quelle persone e non perdere quella mobilitazione”, ha dichiarato.

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