schlein:-il-7-giugno-in-piazza-per-fermare-il-massacro-di-gaza

“La storia giudicherà dove siamo stati”

Roma, 28 mag. (askanews) – “Invitiamo tutte e tutti a partecipare insieme a noi a questa grande manifestazione per fermare il massacro di palestinesi in corso a Gaza, i crimini di guerra del governo di estrema destra di Netanyahu. Il 7 giugno ci troveremo alle 14, partirà un corteo che poi arriverà a piazza San Giovanni”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, incontrando i giornalisti insieme ai leader di M5s e Avs.La manifestazione sarà l’occasione per dire “basta alla complicità, ai silenzi di questo governo che sta tradendo la tradizione diplomatica e di pace del nostro paese. La storia giudicherà dove siamo stati davanti a questo sterminio costante, all’uso della fame come arma di guerra, oltre 15mila bambine e bambini uccisi”.