schlein:-il-governo-di-meloni-sta-cancellando-la-libertà

“Ma che film sta vedendo Meloni? C’è una gigantesca questione sociale e salariale” Roma, 1 giu. (askanews) – “Faccio fatica a capire che film sta vedendo Meloni e che lingua sta parlando, vede un altro paese. Mi ha attaccato dicendo che la sinistra cancella l’identità, io ho risposto che lei sta cancellando la libertà. Continuiamo a inchiodare il governo su una gigantesca questione sociale e salariale che Meloni continua a cercare di eludere con armi di distrazione di massa che il Pd non è disposto ad accettare”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein parlando con i giornalisti a margine della manifestazione all’Arco della Pace a Milano in vista delle elezioni europee. “Noi – ha aggiunto – siamo in questa piazza, vogliamo un’Europa basata sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sull’innovazione per le imprese, è la piazza del Pd che è sempre stata una piazza ‘per’ molto prima di essere ‘contro’ qualunque cosa o qualcuno”. “Il Pd difenderà la sanità pubblica dai tagli di questo governo”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando coi giornalisti, aggiungendo: “L’unica cosa che ha fatto sulla sanità pubblica la Meloni è stato fare entrare gli antiabortisti nei consultori dove vanno le donne per l’aborto sicuro e legale”. “Il Pd – ha assicurato Schlein – difenderà con le unghie e con i denti la sanità pubblica, la destra vuole una sanità per chi ha il portafoglio gonfio e può andare nel privato”.

La segretaria del Pd Elly Schlein parlando dal palco della manifestazione dem all’Arco della Pace

di Milano, ha sottolineato che tra le priorità del Pd c’è “la difesa della scuola pubblica come prima grande leva di emancipazione sociale, stanno tagliando anche lì, aumentano le disuguaglianze”,

“siamo alla negazione dell’articolo 3 della Costituzione che il governo non sta rispettando e anzi aumenta volutamente disuguaglianze”.

Parlando in specifico di Europa, Schlein ha ricordato: “In questo continente il nazionalismo ha sempre prodotto una sola cosa e lo fa anche oggi: la guerra. E noi contrastiamo ogni nazionalismo”, “l’Europa nasce come progetto di pace e deve rimanerlo”. “Viva l’Italia antifascista”: con queste parole la segretaria del Pd Elly Schlein ha chiuso, dal dal palco della manifestazione dem all’Arco della Pace di Milano, il suo intervento.