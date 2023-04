Schlein: il governo ha un atteggiamento rinunciatario sul Pnrr

Occasione irripetibile, serve un grande piano industriale

Roma, 29 apr. (askanews) – “Veniamo da anni difficili, anni in cui abbiamo visto acuirsi le diseguaglianze, abbiamo visto Pmi, professionisti e artigiani fare molta fatica, penso alla fatica di un Paese che, oggi con questo governo, continua a non darsi un grande piano industriale. Questo è un territorio di forte tradizione operaia, c’è bisogno di visione. L’atteggiamento rinunciatario del governo sul Pnrr continua a essere per noi fonte di grande preoccupazione. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione irripetibile per il Paese”. Così a Novi Ligure la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del suo giro in alcuni Comuni piemontesi in vista della amministrative.

Il Pnrr “vuol dire lavoro di qualità, buona impresa, affrontare la trasformazione digitale, pensate agli investimenti che il governo non sta facendo sulla sanità pubblica e universalistica, che noi continueremo a difendere. La pandemia ha insegnato che c’è bisogno di più cura delle persone, noi vogliamo investire su una sanità pubblica territoriale. Ci preoccupa sentire il ministro Fitto dire che non si potranno fare le case della comunità, che sono l’idea della sanità del futuro, di prossimità. Sanità pubblica, welfare e scuola come prima grande leva di emancipazione, un grande piano industriale che accompagni il nostro Paese a rilanciarsi e creare nuovo lavoro. Di questo abbiamo bisogno oggi, purtroppo non ne vediamo traccia in una maggiornza che non è neanche in grado di assicurare i suoi larghi numeri in Parlamento per far passare un documento fondamentale come il Def che parla delle prospettive future delle famiglie e delle imprese”, ha concluso.

