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Schlein: il governo prenda distanze una volta per tutte dal criminale Netanyahu
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Schlein: il governo prenda distanze una volta per tutte dal criminale Netanyahu

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Roma, 29 mar. (askanews) – “Il governo italiano esprima forte la sua condanna e prenda una volta per tutte le distanze dal criminale governo Netanyahu, promuovendo azioni concrete per fermare e sanzionare le sue sistematiche violazioni dei diritti umani e delle libertà”. Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, in una nota di solidarietà al Cardinale Pizzaballa, a Padre Ielpo e a tutti i fedeli a cui le autorità israeliane hanno impedito oggi di celebrare la Messa delle Palme al Santo Sepolcro.

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