Schlein in piazza antifascista abbraccia Conte: lavorare insieme

Segretaria con leader M5s e Sinistra a manifestazione di Firenze

Firenze, 4 mar. (askanews) – La stretta di mano con Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore della mozione Bonaccini, il colloquio con il leader della Cgil Maurizio Landini, ma soprattutto l’abbraccio e il faccia a faccia con il leader M5s Giuseppe Conte. Riparte da qui il Pd dell’era Elly Schlein, dalla piazza antifascista – dove non mancano le bandiere del Pd insieme a quelle del Movimento Cinquestelle, della Sinistra e dell’Anpi, oltre a quelle degli organizzatori, la Cgil – e da un confronto aperto con le altre opposizioni per individuare battaglie comuni, per “lavorare insieme”. La neo segretaria ha voluto essere presente a Firenze per partecipare alla manifestazione antifascista, promossa dalla Cgil, dopo il pestaggio di alcuni studenti del liceo Michelangelo da parte di giovani di Azione studentesca. Un corteo lunghissimo – 40mila persone secondo gli organizzatori – che si è mosso da piazza Santissima Annunziata per raggiungere piazza Santa Croce e dove non sono mancati i fischi alle bandiere del Pd da parte di alcuni gruppi di antagonisti che hanno inneggiato all’anarchico Alfredo Cospito con uno striscione chiarissimo: “Per Alfredo, contro il 41 bis”.

Tre piazze in città per Schlein e un unico messaggio: il Pd “ci sarà” laddove serve, che si tratti di difendere la scuola pubblica che non può essere “di serie A e di serie B” e dove “gli insegnanti devono essere pagati di più, ma tutti”, o la Costituzione, anche dal “pericoloso disegno di legge per l’autonomia differenziata del ministro Calderoli”. In piazza della Signoria Schlein incontra Nardella e fa un pezzo di strada a piedi insieme a lui; nei dintorni di piazza Santissima Annunziata, da dove parte il corteo della manifestazione, incrocia Landini con cui si trattiene a colloquio e infine tutti si ritrovano in piazza Santa Croce dove è allestito il palco. Lì sotto il palco l’abbraccio, la stretta di mano e il faccia a faccia – mentre la piazza canta “Bella ciao” – tra la segretaria Dem e il leader M5s Giuseppe Conte, alla ricerca di un confronto nuovo tra il Pd, uscito dal congresso con la vittoria inaspettata di Schlein alle primarie, e i Cinquestelle chiusi a ogni dialogo con il vecchio gruppo dirigente Dem, ma ora chissà. Conte premette che la posizione del Movimento “non dipende dalle scelte di vertice che vengono fatte in casa altrui” ma il clima è cordiale e il colloquio, con parole sussurrate all’orecchio nella confusione della manifestazione, non appare frettoloso e contempla anche lo scambio reciproco di una maglietta in difesa della scuola e della Costituzione.

Da parte sua Schlein promette che “i metodi violenti non passeranno, i metodi squadristi non passeranno” e “siamo qui oggi e continueremo ad essere come Partito democratico in tutti i luoghi in cui è necessario stare a difesa della nostra Costituzione”. Poi sul capitolo alleanze – in piazza a Firenze ci sono anche Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza oltre ad esponenti Dem come la stessa Debora Serracchiani e a una delegazione di Italia Viva ma non, come noto, di Azione che non ha aderito alla manifestazione – Schlein tende una mano alle altre opposizioni: “Su alcune battaglie fondamentali – dice – noi dobbiamo lavorare insieme sia in Parlamento che nel Paese per organizzare un’opposizione. Noi ci saremo su temi concreti, credo che abbiamo molti spunti per fare un buon lavoro comune”.

Infine sia Conte che Schlein vengono accolti da Landini sul palco – dove nessun leader parla, lasciando la parola a insegnanti, genitori e studenti oltre che rappresentanti dei sindacati e dell’Anpi -, il segretario della Cgil è aperto al dialogo ma non firma cambiali in bianco. Intanto nel retro palco viene scattata la foto della giornata con Conte, Schlein, Fratoianni, Bonelli, oltre a Landini nel ruolo di padrone di casa e in qualche modo ‘regista’ dell’abbraccio tra i due leader di partito: prove generali di un nuovo centrosinistra più di sinistra.

