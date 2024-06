schlein:-“la-distanza-con-fdi-e-meloni-si-restringe”

ROMA – “Se le proiezioni saranno confermate questo è un risultato per noi straordinario. Siamo il partito che cresce di più dalle politiche, la distanza con Fdi e Meloni si restringe e questo era uno dei nostri obiettivi”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, commentando al Nazareno il risultato delle elezioni europee, accolta dall’applauso di dirigenti e membri della segreteria del partito e dall’abbraccio dei capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.

“VOTO DELLE FORZE DI OPPOSIZIONE SUPERA QUELLO DELLA MAGGIORANZA”

“Da domani continueremo le nostre battaglie sentendo ancora più forte la responsabilità che gli elettori ci hanno affidato, quella di costruire l’alternativa a questo Governo. Il voto delle forze di opposizione supera quello della maggioranza al governo, continueremo a essere testardamente unitari”.

“ASTENSIONISMO CI DEVE PORTARE ANCORA DI PIÙ TRA LA GENTE”

“Vediamo un dato di astensionismo che ci impegna ancora di più e a me per prima, che non sono mai stata una che si vede solo in campagna elettorale. Dico che già da domani continueremo a fare questa campagna tra le persone per riuscire a riavvicinare alla politica e per rafforzare in questo modo la nostra democrazia”.

“PSE TIENE, IN UE NESSUNA MAGGIORANZA SENZA DI NOI”

“A livello europeo il Pse tiene, come era nostro obiettivo non è possibile alcuna maggioranza al Parlamento europeo senza il gruppo S&D. Vedremo in queste ore se saremo la prima o la seconda delegazione all’Europarlamento all’interno del gruppo socialista”. “Continuiamo a seguire questi dati con grande emozione e soddisfazione per il risultato che si sta profilano e che da domani ci impegna ancora di più a costruire l’alternativa a queste destre, sia in Europa che in Italia”.

