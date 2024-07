schlein:-la-regione-liguria-ai-domiciliari-per-colpa-di-toti

“Avrebbe già dovuto dimettersi”

Roma, 18 lug. (askanews) – “Toti avrebbe già dovuto dimettersi, sta tenendo anche la Liguria ai domiciliari”. Lo afferma a La Stampa, la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, che oggi sarà a Genova per partecipare alla manifestazione dei progressisti per chiedere il ritorno alle urne.

“L’importanza della piazza di Genova è contenuta nel titolo della manifestazione ‘la Liguria ha diritto al suo futuro’ un futuro che va messo nelle mani dei Liguri. È inaccettabile che una regione intera sia paralizzata dalle vicende giudiziarie che riguardano Toti, che dovrebbe anteporre l’interesse dei ligurii a ogni altra valutazione”, ha detto.

Alla domanda se Toti dovrebbe dimettersi Schlein risponde: “Dinanzi ad accuse così gravi e a misure cautelari confermate poco tempo fa, come i domiciliari, Toti si sarebbe già dovuto dimettere. In questo modo tiene anche la regione ai domiciliari: non si può bloccare la Liguria per il tempo che servirà all’inchiesta perché c’è una gigantesca questione di opportunità politica e se la politica non è di esempio abdica al suo ruolo. Questa situazione getta nell’incertezza le categorie economiche e rallenta cantieri e prospettive di sviluppo. La Liguria non merita tutto ciò”.