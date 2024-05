Schlein: “Meloni a Trento non ha detto una parola su Toti. È il silenzio degli indecenti”

ROMA – “Ho seguito con grande attenzione l’intervista di Giorgia Meloni qui al Festival dell’Economia di Trento. Sono rimasta stupita che non cogliesse l’occasione per dire una parola sulla situazione della Liguria e sull’arresto di Giovanni Toti. È il silenzio degli indecenti, ormai subisce il diktat di Salvini che chiede a Toti di resistere, ma chi rischia di non resistere è la Regione Liguria che non merita di rimanere bloccata e di non poter voltare pagina e ripartire perché è appesa a un’indagine da cui emerge un quadro molto grave”. La segretaria del Pd Elly Schlein lo dice a margine del Festival Economia di Trento.

“Sulle responsabilità penali lavorerà la magistratura, ma c’è una questione di opportunità politica per cui non si capisce cosa aspetti il presidente Giovanni Toti a dare le dimissioni e a permettere alla Liguria di voltare pagina e di andare avanti“, conclude Schlein.

