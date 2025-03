Schlein: Meloni non può stare zitta su situazione Gaza

“Non abbiamo sentito una parola da parte sua”

Napoli, 21 mar. (askanews) – Il governo Meloni non può fare finta di niente di fronte a ciò che sta accadendo a Gaza. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine del congresso del Psi. “Purtroppo abbiamo visto le immagini di un altro devastante attacco dell’esercito israeliano a un ospedale di Gaza. Io trovo che sia davvero gravissimo che il cessate il fuoco si sia interrotto, serve uno sforzo tutta la comunità internazionale, dell’Unione Europea e del governo italiano”.”Non abbiamo sentito una parola di Giorgia Meloni su questo – ha aggiunto – il nostro paese ha una forte tradizione diplomatica e non può restare zitto rispetto al fatto che sta riprendendo la guerra a partire da quando l’esercito israeliano ha ricominciato i raid”.”Ieri ci sono stati i lanci di missili anche da parte da Hamas. Bisogna fermare questo conflitto, far ripartire la tregua e il cessate il fuoco, consolidarlo, liberare tutti gli ostaggi, aiutare i civili, portare tutti gli aiuti umanitari che purtroppo ancora non sono arrivati a Gaza, dove la situazione è terrificante”. Per la segretaria Pd bisogna “riuscire finalmente a costruire le basi della pace verso una soluzione dei ‘due popoli, due stati'”.Ha concluso Schlein: “Anche per questo alla camera due giorni fa ho chiesto nuovamente alla presidente del consiglio di dare subito un segnale in direzione della pace, riconoscendo pienamente lo stato di Palestina. Perché anche i palestinesi, come gli israeliani, hanno diritto ad avere un loro Stato in cui vivere in pace in sicurezza”.