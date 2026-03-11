schlein:-“meloni-posi-la-clava,-e-faccia-come-sanchez”

ROMA – “Presidente posi la clava, chi ci guarda non merita di guardare la lotta nel fango. Il suo appello all’unità è durato due ore, poi è tornata in lei…”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, nelle dichiarazioni di voto alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

“Saremo sempre disponibili al confronto e a fare le nostre proposte come le accise mobili, ma non chiedete di votare una risoluzione che non chiede a Trump di fermarsi e che non esclude già da ora qualsiasi forma di supporto agli attacchi militari. Lavorate per difendere il diritto internazionale, lavorate per l’integrazione europea, lavorate per la pace”.”Siamo tutti d’accordo che il regime” di Teheran “deve fermare le ritorsioni inaccettabili, ma per noi si devono fermare anche le bombe di Trump e di Netanyahu, almeno iniziate a dirlo”. “Parlando degli attacchi militari unilaterali di Trump e Netanyahu, lei ha detto nei giorni scorsi che non condanna né condivide, quindi prende atto. Ci ha messo 12 giorni a dire che questi attacchi sono fuori dal diritto internazionale, ma ora che l’ha detto ne tragga le conseguenze e dica già ora che escludete anche se ve lo chiedono l’autorizzazione all’utilizzo delle basi militari in Italia per sostenere gli attacchi illegali all’Iran di Trump”. La premier Meloni “ha chiarito che per la Spagna al di fuori degli accordi non ci sarà nessuna autorizzazione” all’uso delle proprie basi. “Perché non lo dice anche lei già da ora? Perché non riesce a escludere già da ora qualsiasi supporto vi chiedesse Trump per questi attacchi illegali?”.

“Il contesto può anche cambiare, ciò che non cambia è il diritto internazionale e voi dovete dire già da ora al Paese che escludete qualsiasi tipo di supporto a questi attacchi che sono fuori dal diritto internazionale perché violerebbe l’articolo 11 della nostra Costituzione: l’Italia ripudia la guerra”, aggiunge Schlein.

“Avete minimizzato sui dazi e non avete detto di no al Board of peace” perché “lei ha detto che sarebbe folle tirarsi fuori: il problema è che è incostituzionale starci dentro al Board of peace. Non avete detto di no a Trump quando vi ha chiesto di aumentare la spesa militare al 5% sapendo cosa vuol dire per la nostra economia e il nostro welfare. Non avete detto di no a Trump nemmeno quando ha chiesto di esonerare le multinazionali americane che lo finanziano dalla tassa minima globale. Presidente non può dire a Trump sempre di sì”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it