Schlein: “Nordio e Piantedosi coprono le spalle a Meloni, avevate paura che la Libia smettesse di fare il vostro lavoro sporco”

ROMA – “Questa è una giornata triste per la democrazia. I ministri Nordio e Piantedosi sono venuti a coprire le spalle della premier Meloni ma oggi ci doveva essere lei. Non è ai suoi followers sui social che deve spiegare cosa è successo ma all’Italia”. Lo dice la segretaria dem, Elly Schlein, intervenendo alla Camera dopo l’informativa dei ministri Nordio e Piantedosi sul caso Almasri.

“Su Almasri- aggiunge- pende un mandato di arresto internazionale e invece è stato scarcerato per poi essere fatto salire con il volo di stato e poi accolto in Libia come un eroe e questa è una cosa vergognosa. Meloni ci ha abituati alla sua incoerenza ma qui si parla della sicurezza nazionale”.

Ministro Nordio, “lei non ha parlato da ministro ma da avvocato difensore di un torturatore. Se il problema era un cavillo perchè non lo avete fatto arrestare un minuto dopo”.

“Giorgia Meloni ha mandato i suoi ministri in aula. E’ un atteggiamento da presidente del coniglio piu’ che da presidente del consiglio. Scappa, scappa dalle sue responsabilità”.

“Avete ammesso che la liberazione di Almasri che è stata una scelta politica, finalmente. Voi ci avete accusato di non aver letto le carte, lei, ministro Nordio, non ha letto la legge e l’ha violata. Chi gli ha chiesto di stare fermo, Palazzo Chigi?” E ancora, “perchè Meloni insiste che è stato rimpatriato per ragione di sicurezza? Quindi i criminali ci dite che è meglio lasciarli fuori dal carcere e via dall’Italia e se erano tanto sbagliate le accuse della Corte perchè l’avete rimpatriato con urgenza? Mettetevi d’accordo, non vi siete parlati prima di venire in quest’Aula? La verità è che vi vergognate di quello che fate, per questo mentite”.

