Schlein: onorare la memoria della Resistenza e proiettarla nel futuro

Le parole della segretaria Pd a margine del corteo per il 25 aprile a Milano

Milano, 25 apr. (askanews) – “Oggi siamo qui a onorare la resistenza antifascista e continueremo a farlo oggi perché fa parte della nostra storia”. Lo ha detto la segretaria del partito democratico Elly Schlein, a margine della manifestazione di celebrazione del 25 aprile a Milano.

“Oggi è il giorno – ha detto Schlein – in cui chi fa politica credo debba anche non solo onorare quella memoria e quel sacrificio ma anche proiettarlo nel presente per il futuro”. La leader del pd ha ricordato chi ha avuto “il coraggio di combattere per sacrificare la propria vita per la libertà” contro i regimi e ha auspicato all’attuazione, oggi, dei principi costituzionali nati dalla lotta della Resistenza. 0ggi, ha detto, “la paura di futuro assume vesti nuove: chiama noi tutti nelle istituzioni, in politica, nel paese, a un impegno quotidiano per realizzare pienamente quei valori e quei principi costituzionali. Quei diritti costituzionali che ancora purtroppo non sono pienamente attuati. Noi ci concentreremo ogni giorno non soltanto in questa bella festa di liberazione ma per portare avanti la battaglia per il diritto alla salute delle persone, per il diritto allo studio di tutti i bambini, per il diritto al lavoro dignitoso e di qualità. Queste sono le cose che oggi rischiano di minacciare il futuro delle nuove generazioni su questo noi dobbiamo dedicare il massimo impegno quotidiano”.

