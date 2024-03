Schlein: serve una missione europea di soccorso ai migranti

“Dobbiamo essere chiari con gente come Orban”

Roma, 2 mar. (askanews) – “Vogliamo un’Europa di solidarietà, dobbiamo porre fine all’esternalizzazione delle frontiere. E dobbiamo essere chiari con gente come Orban: non puoi avere solo i benefici di fare parte di una grande Unione senza condividere le responsabilità che ne conseguono. E’ semplice. E dobbiamo garantire canali di ingresso sicuri e legali e abbiamo bisogno di una missione europea di ricerca e soccorso”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al congresso Pse. “L’Ue che conosciamo oggi non è quella che le madri e i padri costituenti avevano in mente” ha detto Schlein parlando al congresso Pse. “Dobbiamo completare il progetto – ha spiegato – perché si è incagliato negli egoismi nazionali, il mondo ha bisogno di una Ue più forte”.

Ha aggiunto Schlein: “Dobbiamo essere la voce che non teme di indicare le mancanze, i limiti e persino gli errori degli ultimi anni e dobbiamo essere la voce che esorta l’Ue ad andare avanti”. Insomma, “è il momento di batterci per una “Europa sociale, per molti e non per pochi”.