Schlein: “Silenzio Meloni su condanna Gaza mina credibilità del Paese”

“Italia sempre attenta a questione palestinese e mondo arabo”

Roma, 8 ago. (askanews) – “Oggi è l’8 agosto. Ma vi pare normale con quello che accade: Nethanyahu e il governo israeliano ieri approvano un piano criminale di occupazione totale di Gaza e non abbiamo sentito una parola di netta condanna da Meloni e dal governo? In queste ore la Germania decide di bloccare le esportazioni di armi a Israele, il Belgio convoca l’ambasciatore israeliano per esprimere contrarietà, la Danimarca fa una dichiarazione dello stesso tenore, e dal governo italiano mutismo e silenzio”. Così Elly Schlein in un video su Instagram.La segretaria del Pd critica l’esecutivo: “non una parola netta di condanna dei crimini del governo di estrema destra a Gaza e in Cisgiordania” e dunque a suo avviso “giocano con la credibilità internazionale del nostro paese che è stato sempre attento alla questione palestinese, è un ponte nel Mediterraneo nel mondo arabo”, tutto questo viene messo in discussione “per l’incapacità di dire fermati ad un alleato politico”, Trump o Netanyahu.

