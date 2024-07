ROMA – “Se politicizziamo anche il calcio è finita”. Risponde così la segretaria dem, Elly Schlein da Perugia dove si trova per la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata a chi gli chiedeva se l’abbraccio con Renzi alla partita del cuore non fosse una conferma del campo largo per le prossime regionali in Umbria.

“Noi siamo testardamente unitari- prosegue Schlein- e lo siamo ancora di più dopo le amministrative e le europee. Quando c’è una candidatura credibile e un progetto condiviso che riguarda la vita delle persone, sono convinta che si possa creare un’ampia convergenza e so che il partito locale in Umbria stia lavorando per una candidatura credibile alternativa alla destra”.

L’articolo Schlein: “Sono convinta che si possa trovare un’ampia convergenza delle opposizioni” proviene da Agenzia Dire.

