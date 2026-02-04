schlein:-vannacci?-non-ci-serve-aiuto-esterno,-vinceremo-convincendo

mercoledì, 4 Febbraio , 26

AttualitàSchlein: Vannacci? Non ci serve aiuto esterno, vinceremo convincendo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 4 feb. (askanews) – L’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega non interessa ad Elly Schlein, almeno così ha detto la segretaria Pd a ‘Realpolitik’ su Rete4. “Guardi queste sono questioni che riguardano la destra, posso solo dire che non abbiamo bisogno di alcun aiuto esterno”.

“Noi – ha aggiunto – vinceremo le prossime elezioni perché convinceremo gli italiani che possono vivere meglio di così, che hanno diritto alla felicità a non avere dei salari da fame e a non aspettare un anno e mezzo per una gastroscopia. E’ su questo che noi ci concentreremo”.

