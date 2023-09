Scholz attacca l’estrema destra Afd, che nei sondaggi vola al 22%

Al Bundestag, ancora con la benda, lancia poi “patto tedesco”

Berlino, 6 set. (askanews) – In un intervento al Parlamento dedicato al bilancio 2024, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha attaccato l’estrema destra Afd (Alternative fuer Deutschland, Alternativa per la Germania).”La maggior parte dei cittadini e cittadine sanno che l’autoproclamata ‘Alternativa’ è in realtà un commando di demolizione. Un commando di demolizione contro il nostro Paese”, ha affermato, tra gli applausi dell’aula, dove siedevano i due co-presidenti dell’Afd Tino Chrupalla e Alice Weidel.Formazione anti-migranti e anti-Ue già presente al Bundestag, Afd ha registrato consensi record negli ultimi sondaggi, dove si è attestata al 22% nelle intenzioni di voto, davanti ai socialdemocratici del cancelliere dati al 16%.”La nostra prosperità è strettamente legata all’Unione europea. Ed è per questo che gli appelli all’innalzamento di nuove barriere tra gli Stati membri, dopo una ricostruzione dell’Ue e dopo una radicale diminuzione dei meccanismi dello Stato sociale, non sono altro che una deliberata volontà di distruggere la prosperità”, ha poi aggiunto Scholz, che da lunedì si vede in pubblico con una benda nera legata a un incidente avuto mentre faceva jogging.Rivolgendosi ai 16 governatori dei Laender, ai consiglieri regionali, ai sindaci di tutta la Germania e soprattutto al capo dell’opposizione, il presidente della Cdu Friedrich Merz, Scholz ha poi lanciato un “patto tedesco” per raddrizzare l’economia della locomotiva d’Europa.”Un patto tedesco. Un patto tedesco che renderà il nostro Paese più veloce, più moderno e più sicuro. Accelerare invece di restare immobili. Agire invece di essere passivi. La cooperazione invece dei litigi”.