School at home, il welfare dei piccoli

MILANO (ITALPRESS/WEWELFARE.IT) – School At Home è il progetto di didattica integrativa a distanza promosso da Il Nuovo Istituto Bianchi, la scuola paritaria rilanciata come istituto bilingue nel 2019 a Napoli dagli ex alunni con il sostegno della Fondazione Grimaldi. Per i genitori e i bambini rappresenta l’opportunità di integrare la didattica sia il pomeriggio e nel fine settimana che durante i periodi in cui le scuole sono chiuse. L’obiettivo è di permettere ai bambini delle scuole primarie e delle medie di giocare ed imparare da casa in modo coinvolgente grazie alle nuove tecnologie con le metodologie della didattica più avanzata.

