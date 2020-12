Schwoch incorona Insigne: “Si comporta da vero capitano. Vi spiego una cosa sul gol segnato contro il Toro…”

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno. L’ex bomber è rimasto nei cuori dei tifosi napoletani. Parliamo di un uomo che circa vent’anni ha fatto sognare un’intero popolo per aver aver riportato la squadra in Serie A (lo ha fatto a suon di gol, ricordiamolo). Ecco un sunto delle sue parole riprese dalla nostra redazione:

Le parole dell’ex bomber altoatesino

“Da quando c’è Gattuso, Insigne è nettamente migliorato, ed è anche più continuo se analizziamo le sue prestazioni. La squadra ormai lo ha individuato come il leader tecnico e, devo dire, un gol come quello segnato contro il Torino dice tanto. Nel momento del bisogno il capitano c’è sempre stato e questo è importante per la squadra. Adesso Lorenzo ha raggiunto la piena maturità, ma la qualità l’ha sempre avuta”.

