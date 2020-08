Schwoch: “Mertens alle spalle di Osimhen soluzione più vantaggiosa, con il nigeriano grande profondità”

L’ex attaccante del Napoli, Stefan Schwoch, a Il Mattino ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Osimhen e ai primi tentativi da parte di Gattuso di cambiare la forma del Napoli secondo nuovi moduli di gioco. Atteggiamento che si è evidenziato nelle sessioni d’allenamento finora condotte a Castel di Sangro:

Osimhen somiglia a Milik per certi versi, anche se le caratteristiche fisiche sono diverse. È più abile ad attaccare la profondità nella lunga distanza. Può consentire le ripartenze, una dote che nessuno degli attaccanti in rosa possiede. Ha una facilità di corsa nella lunga distanza, diciamo 50 metri, che può creare grossi problemi. Il cambio modulo non cambia niente per Osimhen. Sempre la punta centrale sarà, a dettare la profondità, ad attrarre difensori e ad aprire spazi per i compagni. Poi nel 4-2-3-1, immagino alle sue spalle Mertens che può trarre grossi vantaggi dalla sua presenza in campo perché potrà svariare a destra e a sinistra, godendo anche di una certa liberà.