Schwoch: “Mertens nella Top 11 Napoli del decennio, in avanti Cavani o Higuain”

Schwoch Mertens | L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Marte. L’ultimo anno solare di questo decennio è ad un passo dalla conclusione, è il momento giusto per tirare le somme. Quali sono stati i migliori calciatori azzurri del decennio? Schwoch non ha dubbi: “Mertens va nella top 11 del Napoli come miglior esterno. Se dovessi scegliere la punta centrale, metterei uno tra Cavani e Higuain”.

Da Mertens al Napoli di Sarri: il parere di Schwoch

Il club partenopeo ha recentemente cambiato guida tecnica. Esonerato Carlo Ancelotti, arrivato sulla panchina del Napoli per raccogliere la pesante eredità di Maurizio Sarri, ecco Gennaro Gattuso. La grinta dell’ex Milan dovrà risollevare le sorti di una squadra apparsa in crisi negli scorsi mesi. Si tornerà al 4-3-3, ma non sarà come una volta. L’ex attaccante, infatti, ha spiegato: “Il Napoli di Sarri non lo rivedremo per tanto tempo. Per questo motivo ritengo che Sarri sia il miglior allenatore dell’ultimo decennio”.

