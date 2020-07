Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento che vive Arek Milik. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Milik ha il dovere di dare il massimo fino al termine del campionato. I professionisti devono fare così. Se lui adesso non c’è con la testa, sarebbe un gravissimo errore. Non bisogna farsi condizionare dal rinnovo del contratto. Mi auguro che le sue prestazioni negative siano dovute ad un problema fisico e non altro. Non ci farebbe una bella figura neanche nei confronti di una sua nuova squadra. Osimhen è un giocatore interessante e promettente, ha una struttura fisica importante e Gattuso vuole un attaccante con caratteristiche diverse dal polacco”.

Milik e gli interrogativi sul futuro

La Juventus era la squadra in pole position per il numero 99 azzurro, che ha rifiutato il rinnovo proposto dal Napoli. La trattativa con i bianconeri adesso sembra bloccata, legata anche al futuro di Maurizio Sarri in panchina. Il Milan ha mostrato interesse, ma non c’è ancora nessuna offerta ufficiale per l’ex Ajax. La rottura con il club di De Laurentiis si rivelerà un errore o riuscirà a trovare la consacrazione di cui i gravi infortuni degli ultimi anni lo hanno privato?

The post Schwoch: “Milik forse non c’è con la testa, il contratto non deve condizionare” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento