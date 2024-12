Sci, Brignone: “Mi piacciono le sfide e continuare a migliorare”

Per l’azzurra vittoria numero 29 in carriera

Roma, 28 dic. (askanews) – Vittoria numero 29 in carriera, tabù Semmering sfatato, leadership nella classifica generale e in quella di gigante: autentico en-plein per Federica Brignone nella terza gara stagionale tra le porte larghe, un successo che permette di ritoccare anche il suo record di vincitrice meno giovane del Circo Bianco e di portare a quota 31 le località in cui è salita sul podio, ottenuto in 71 occasioni.

“Devo ammettere che Semmering era un mio obiettivo, mi son sempre detta che mancava nel mio percorso: è stato un podio voluto più volte e sono contentissima. Spero di battere ancora il mio record di anzianità, vorrebbe dire che vincerò ancora. A parte questo mi sono trovata bene con le condizioni e la sciata, avevo un buon feeling e sono riuscita a dosare abbastanza. Nonostante il poco allenamento in gigante, ho trovato buone sensazioni su questa neve un po’ primaverile. Ero abbastanza serena: gli ultimi due giorni di allenamento mi sono sentita bene e ho voluto riportare tutto questo in pista”. Dopo la breve pausa di fine anno, la Coppa del Mondo guarda alla seconda parte di stagione. “Ripartiremo nel 2025 da Kranjska Gora e poi si continua senza stop tutto il mese di gennaio. Sarà impegnativo ma ci saranno tante gare, anche in Italia che mi piacciono tantissimo e spero di arrivarci così, riportando sugli sci quello che sento in allenamento che non sempre mi è riuscito nelle ultime settimane”.