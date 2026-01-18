sci,-federica-brignone-possibile-rientro-a-kronplatz

Roma, 18 gen. (askanews) – Federica Brignone potrebbe partecipare allo slalom gigante di Kronplatz. La 35enne, reduce dal grave infortunio dello scorso aprile (frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone), risulta iscritta in albergo e nella entry list della gara a Plan de Corones, in Alto Adige, ma lo stesso era avvenuto a Tarvisio prima che la sciatrice optasse per la cancellazione. Non c’è ancora certezza sulla sua partecipazione alla 14^ prova della Coppa del Mondo, in programma martedì 20 gennaio. C’è un altro aspetto da considerare: nei giorni scorsi Brignone ha subito una leggera insaccata al ginocchio, in allenamento a Cortina. Un problema che sembra superato pienamente, anche se la stessa Brignone nei giorni scorsi si era sentita più a suo agio sulel curve ad alta velocità di SuperG e discesa rispetto a quelle più strette di gigante dove sentiva ancora un po’ di dolore.

Questo lunedì comunque ci sarà l’estrazione dei pettorali e verrà sciolto il dubbio. Un ritorno in pista che ovviamente sarebbe un passo importantissimo verso le Olimpiadi di Milano-Cortina.