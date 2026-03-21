sci,-paris:-“un-successo-che-vale-tanto,-avevo-sensazioni-ottime”

Roma, 21 mar. (askanews) – Dominik Paris trionfa ancora una volta a Kvitfjell, sbanca per la settima volta l’Olympiabakken, per la quinta volta in discesa oltre a due acuti in superG. Lo squillo ideale per completare un inverno che l’ha portato finalmente sul podio olimpico, con il bronzo di Bormio. “Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. Avevo buone sensazioni, mi sentivo sicuro e percepivo la velocità: vedere quel tempo è stato magnifico. Vuol dire tanto per me questo successo, arrivato davanti a tanti amici e alla mia famiglia. Domani c’è un superG ancora molto importante, devo restare concentrato e non pensare troppo in avanti. Franzoni in questa stagione ha fatto vedere di essere veloce in tutte le condizioni, ha fatto un inverno pazzesco ed oggi l’ho visto un po’ deluso ma in queste giornate sono importanti anche per imparare qualche segreto in più in situazioni diverse”.