sabato, 21 Marzo , 26

Berrettini show, batte Bubik e vola al terzo turno di Miami

(Adnkronos) - Matteo Berrettini vola al terzo turno...

Primavera in pausa, torna l’inverno con freddo e neve: meteo artico in Italia

(Adnkronos) - La primavera inizia ma torna l'inverno....

Doccia tutti i giorni? Non sempre fa bene: rischio prurito, pelle screpolata e micro taglietti

(Adnkronos) - Per molti la doccia è un...

Guerra in Iran, l’annuncio di Trump: “Usa vicini a obiettivi, valutiamo passo indietro”

(Adnkronos) - Donald Trump valuta il ridimensionamento dell'impegno...
HomeAttualitàSci, Pirovano pigliatutto: vince Kvitfjell e Coppa di specialità
sci,-pirovano-pigliatutto:-vince-kvitfjell-e-coppa-di-specialita
Sci, Pirovano pigliatutto: vince Kvitfjell e Coppa di specialità
Attualità

Sci, Pirovano pigliatutto: vince Kvitfjell e Coppa di specialità

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

Roma, 21 mar. (askanews) – Laura Pirovano è la nuova regina della discesa libera. L’azzurra conquista a Kvitfjell la terza vittoria in carriera in Coppa del Mondo e soprattutto la prima sfera di cristallo di specialità, al termine di una gara perfetta e di un finale di stagione straordinario.

La trentina, partita con tutta la pressione addosso dopo la prova della rivale Emma Aicher, ha saputo gestire la parte alta per poi attaccare con decisione nel tratto centrale, prendendosi anche rischi importanti. Al traguardo è festa grande per lei e per tutta la squadra azzurra.

Alle sue spalle chiude l’americana Breezy Johnson a 15 centesimi, mentre il podio è completato dalla tedesca Kira Weidle-Winkelmann. Quarta l’austriaca Ariane Raedler davanti alla stessa Aicher, che perde così la Coppa di specialità.

Tra le italiane buon settimo posto per Nicol Delago, mentre Sofia Goggia chiude nona a pari merito con Ester Ledecka. Più indietro Nadia Delago undicesima ed Elena Curtoni ventunesima.

Nella classifica di discesa Pirovano trionfa con 536 punti davanti ad Aicher e Johnson, mentre nella generale resta al comando Mikaela Shiffrin con tre gare ancora da disputare.

Previous article
Nazionale di calcio, ko Scamacca: salta i playoff
Next article
Atletica, Mondiali indoor: Dosso e Doualla in semifinale

POST RECENTI

Attualità

MotoGP Brasile, pole a sorpresa di Di Giannantonio

Roma, 21 mar. (askanews) – Colpo a sorpresa nelle qualifiche del GP del Brasile di MotoGP: Fabio Di Giannantonio conquista la pole position a Goiania...
Attualità

Papa: un grande popolo della pace è chiamato a fare da argine ai tanti seminatori di odio e alle barbarie

Roma, 21 mar. (askanews) – Papa Leone XIV, parlando all’assemblea generale dell’Opera di Maria – Movimento dei Focolari, nell’udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano, ha fatto...
Attualità

Sci, Pirovano: “Qualcosa che non avrei mai osato sognare”

Roma, 21 mar. (askanews) – Laura Pirovano si tiene stretta la Coppa di discesa, la culla, la guarda, la soppesa. La discesa di Kvitfjell le...
Attualità

Meloni: le vittime della mafia sono eroi, non dimentichiamo e portiamo avanti la loro opera

Roma, 21 mar. (askanews) – "In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il nostro pensiero va anzitutto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.