AGI – Mentre il mondo è alle prese con un rimbalzo di casi di Covid-19 che fa temere una seconda ondata, dagli Stati Uniti arriva una notizia poco incoraggiante: il nuovo coronavirus si diffonde per via aerea, che sarebbe il principale canale di trasmissione, destinato a far crescere velocemente il numero di contagi globali.

A lanciare l’allarme sono i Centri americani per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) al termine di studi su vasta scala, le cui conclusioni sono rilanciate dai principali media Usa e saranno introdotte nelle nuove linee guida della sanità pubblica Oltreoceano.

“Queste particelle possono essere inalate attraverso il naso,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Scienziati Usa scoprono che il Covid si trasmette soprattutto per via aerea proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento