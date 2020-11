Scintille tra Mnuchin e Fed su fondi d’emergenza

AGI – Negli Stati Uniti, in attesa dell’avvio della presidenza Biden, non mancano le frizioni. Lo dimostrano le scintille tra il Tesoro e la Fed, con il segretario Mnuchin che in una lettera indirizzata al numero uno della Fed, Jerome Powell ha annunciato che non avrebbe esteso i programmi della Fed che utilizzano i fondi del Cares Act del Congresso.

La replica della banca centrale non s’è fatta attendere e Mnuchin ha poi cercato di gettare l’acqua sul fuoco, sostenendo successivamente che la sua frase era stata fraintesa e che il governo ha “un’enorme potenza di fuoco” per fornire gli aiuti necessari.

