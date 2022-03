Sciolte le riserve: Bardi nomina la nuova giunta lucana

POTENZA – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha firmato oggi il decreto per il rinnovo della giunta regionale. Sono stati nominati assessori Gerardo Bellettieri (Fi), con delega alle attività produttive, formazione, lavoro e sport; Vincenzo Acito (Fi), con delega all’Ambiente; Vincenzo Baldassarre (ex FdI) con delega dell’Agricoltura; Donatella Merra (Lega), confermata alle Infrastrutture. Francesco Fanelli (Lega), che passa dall’Agricoltura alla Sanità e alle politiche sociali, assumerà anche la vicepresidenza.

“È un momento delicatissimo che richiede risposte nuove e per questo ho voluto rinnovare la giunta regionale. Mi preme soprattutto rivolgermi ai lucani – ha detto Bardi – questa giunta è nuova nelle persone e nelle deleghe, perché vogliamo rilanciare la sfida del cambiamento che i nostri concittadini ci hanno lanciato dopo anni di malgoverno. L’eredità che ogni giorno scopriamo è pesantissima e gli errori del passato avranno conseguenze ancora a lungo”. Nel ringraziare i precedenti assessori per il lavoro svolto “con dedizione e passione, in un momento di grandi cambiamenti e di inedite sfide”, Bardi ha poi aggiunto: “Mi dispiace della decisione dei vertici nazionali di Fratelli d’Italia, ma la mia porta verso gli esponenti locali del partito resta aperta, a dimostrazione della mia volontà di dialogo”.

