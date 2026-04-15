mercoledì, 15 Aprile , 26

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

(Adnkronos) - Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento...

Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’

(Adnkronos) - Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa...

Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale

(Adnkronos) - Meglio camminare di mattina o di...

Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”

(Adnkronos) - Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato...
sciopero-dei-giornalisti-oggi-16-aprile.-la-nota-fnsi-e-il-comunicato-fieg
Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sciopero dei giornalisti oggi 16 aprile. La nota Fnsi e il comunicato Fieg

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

(Adnkronos) –  

Sciopero dei giornalisti oggi giovedì 16 aprile 2026. 

Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. 

Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione. Non esiste alcuna regola per l’uso dell’intelligenza artificiale e per il giusto riconoscimento economico agli autori dei contenuti ceduti agli Over the top. 

E va anche peggio alle migliaia di colleghe e colleghi collaboratori e a partita Iva che da anni attendono la determinazione dell’equo compenso e che per questo motivo hanno redditi che sono sotto la soglia di povertà. 

Gli editori si sono garantiti tagli del costo del lavoro ricorrendo a pratiche di dumping contrattuale attraverso l’uso smodato del lavoro precario. 

Con il nostro lavoro e i nostri sacrifici quotidiani, siamo gli azionisti di maggioranza di molte aziende editoriali.  

Per la Federazione nazionale della Stampa italiana dignità e futuro dell’informazione passano attraverso il rinnovo contrattuale, il recupero salariale e la difesa dei diritti che non sono privilegi, ma il modo con cui possiamo resistere alle minacce, dentro e fuori dalle redazioni. La dignità del nostro lavoro incide pesantemente sulla qualità dell’informazione che arriva a voi cittadini.  

Per questo riteniamo anche che il settore debba essere finanziato di più e meglio, che i finanziamenti non possano produrre la distruzione e l’appiattimento dell’informazione, ma riportare ricavi alle testate. Noi giornalisti siamo pronti a parlarne e a confrontarci. Ma gli editori? 

 

Gli editori della FIEG, fin dall’inizio dell’avvio del confronto per il rinnovo contrattuale, hanno rappresentato la necessità di un cambiamento sostanziale delle regole contrattuali per recuperare efficienza e produttività e consentire di affrontare adeguatamente le nuove sfide del mercato, attraversato da un’innovazione tecnologica epocale. 

Ci si trova infatti a dover applicare un contratto nazionale di lavoro pieno di rigidità, vincoli ed istituti ormai insostenibili che ostacolano la competitività ed aggravano la situazione economica delle aziende, rappresentando peraltro una barriera all’ingresso delle nuove professionalità. 

Non può certamente essere considerato un fattore di sviluppo un contratto che prevede, a titolo di esempio, 40 giorni all’anno tra ferie e permessi, il pagamento di un’indennità per ex festività soppresse 50 anni fa, maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo ben al disopra della media degli altri contratti nazionali nonché il riconoscimento di scatti di anzianità in percentuale sulla retribuzione che garantiscono ampiamente il recupero dell’inflazione.  

Gli editori vogliono ritrovare condizioni di sostenibilità economica per non danneggiare ulteriormente tanto le aziende quanto le professionalità. 

A tal fine si è proposto al sindacato di affrontare la sfida della completa modernizzazione del contratto e dell’introduzione di regole specifiche per favorire l’inserimento di giovani professionisti, come già sperimentato con successo nell’ultimo rinnovo contrattuale firmato con lo stesso sindacato. 

Gli editori non si sono mai sottratti al confronto né hanno mai abbandonato il tavolo negoziale e ribadiscono la propria disponibilità a proseguire nelle trattative per il rinnovo del contratto. 

Previous article
Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Usa-Iran, Stretto di Hormuz e negoziati: i messaggi di Trump e lo scenario

(Adnkronos) - Petrolio, Stretto di Hormuz e arricchimento dell'uranio. Si apre uno spiraglio per un nuovo round di colloqui tra Usa e Iran per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Pechino Express, domani la nuova tappa in Cina con le coppie ‘mixate’

(Adnkronos) - Domani, giovedì 16 aprile, sesta tappa dell'incredibile viaggio di 'Pechino Express'. Le coppie, sulla rotta dell’Estremo Oriente, sono in Cina tra mille...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Camminare di pomeriggio è meglio per la glicemia, lo studio e l’orario ideale

(Adnkronos) - Meglio camminare di mattina o di pomeriggio? Per il controllo della glicemia la risposta cambia a seconda dell'orario, soprattutto se si soffre...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ictus in carcere per Ratko Mladic, il Macellaio di Bosnia “in condizioni molto gravi”

(Adnkronos) - Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, detenuto all'Aia dove sta scontando una condanna all'ergastolo, avrebbe avuto un ictus e le sue...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.