Sciopero dei trasporti a Roma martedì 29 marzo: a rischio bus, metro e tram

ROMA – Martedì 29 marzo trasporto pubblico di Roma a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal in Atac. Durante lo sciopero, quindi, il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio del servizio diurno e sino alle ore 8.30 e dalle ore 17 alle ore 20) mentre non sarà garantito nelle altre fasce (dalle ore 8.30 alle ore 17 e dalle ore 20 al termine del servizio diurno). Lo sciopero riguarderà l’intera rete Atac (rete di superficie, metropolitana e ferrovia regionali Roma-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle) ad eccezione di corse e linee subaffidate ad altri operatori.

L’agitazione non coinvolgerà le linee bus gestite dal consorzio Roma Tpl. Servizio regolare anche sui collegamenti Cotral e Fs.

In particolare, lo sciopero non riguarderà le linee bus 021, 043, 070, 071, 33, 46 barrato, 77, 113, 118, 246, 246P, 319, 351, 435, 443, 500, 515, 551, 654, 709, 718, 731, 795 e 109 corse scolastiche delle linee 01, 04, 05B, 06, 015, 065, 33, 73, 74, 86, 338, 344, 435, 731, 762, 765, 904 e 916 (l’elenco dettagliato è sul sito Atac).

Come ricordato, il servizio sarà poi regolare sui collegamenti bus della Roma Tpl: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.

Tornando invece alla protesta in Atac, nella notte tra lunedì e martedì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”); mentre sarà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916 e 980.

Nella notte tra martedì e mercoledì, non saranno garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881, 916 e 980. Sarà invece garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”).

