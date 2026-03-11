mercoledì, 11 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSciopero dei trasporti oggi 11 marzo: treni Italo fermi per 8 ore,...
sciopero-dei-trasporti-oggi-11-marzo:-treni-italo-fermi-per-8-ore,-cosa-sapere
Sciopero dei trasporti oggi 11 marzo: treni Italo fermi per 8 ore, cosa sapere
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sciopero dei trasporti oggi 11 marzo: treni Italo fermi per 8 ore, cosa sapere

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

(Adnkronos) – Giornata difficile oggi, mercoledì 11 marzo per chi viaggia in treno: è in corso uno sciopero nazionale che coinvolge il personale della compagnia ferroviaria Italo (Nuovo Trasporto Viaggiatori). La protesta, proclamata dal sindacato Uiltrasporti, durerà otto ore, dalle 9:01 alle 16:59, e potrebbe causare ritardi, cancellazioni o modifiche di orario su diverse tratte dell’alta velocità. 

La mobilitazione riguarda esclusivamente i lavoratori di Ntv, l’azienda che gestisce i treni Italo. Di conseguenza, i servizi di Trenitalia — compresi Frecciarossa e altri collegamenti — non sono coinvolti e continueranno a circolare regolarmente. 

 

Alla base dello sciopero ci sono rivendicazioni sindacali legate alle condizioni di lavoro e alla retribuzione del personale. Uiltrasporti chiede infatti migliori tutele contrattuali e salari più adeguati per i dipendenti della società ferroviaria privata. 

Secondo quanto comunicato dall’azienda, durante le otto ore di astensione dal lavoro alcuni treni saranno comunque garantiti, mentre altri potranno subire modifiche limitate, soprattutto negli orari di arrivo o partenza. I viaggiatori sono invitati a controllare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio. 

 

Lo sciopero di oggi si inserisce in una settimana particolarmente complicata per il settore dei trasporti in Italia. Nei giorni scorsi si è già svolto uno sciopero generale e altre mobilitazioni sono previste nelle prossime settimane, tra ferrovie, trasporto pubblico locale e settore aereo. 

Per molti pendolari e viaggiatori, dunque, la giornata di oggi rappresenta un nuovo banco di prova per la mobilità nazionale, con la necessità di verificare in tempo reale eventuali variazioni dei collegamenti ferroviari e pianificare con attenzione gli spostamenti. 

Previous article
Il legame a idrogeno: un nuovo metodo ne rivela forza e natura chimica
Next article
Vitamine segreto anti-età, prenderle ogni giorno può rallentare l’invecchiamento

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ponte Messina, Tardino (Adsp Sicilia occidentale): “Progetto strategico, parte Rete Ten-T”

(Adnkronos) - "Quando si discute del Ponte sullo Stretto di Messina il confronto pubblico finisce spesso per concentrarsi su argomentazioni emotive o su posizioni...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, droni russi su Kharkiv: almmeno due morti

(Adnkronos) - Un attacco con droni russi ha ucciso almeno due persone e ne ha ferite altre sette a Kharkiv, in Ucraina. A...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stasera tutto è possibile, oggi 11 marzo: la seconda puntata a tema ‘Step Duel’

(Adnkronos) - Torna oggi, mercoledì 11 marzo, alle 21.20 su Rai 2, 'Stasera tutto è possibile', il comedy show condotto da Stefano De Martino...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - Torna la Champions League con l'andata degli ottavi di finale. Oggi, mercoledì 11 marzo, è il giorno del big match tra Real...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.